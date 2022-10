Malgioglio show a Domenica In. La band ha accolto il paroliere e giudice di Tale e Quale Show con Pelame, una sua canzone (la versione spagnola di ‘Sbucciami’). Un siparietto divertente perché lo stacchetto è durato non poco, con Mara Venier in preda al riso. All’ennesimo attacco di Pelame, Malgioglio è uscito dallo studio dopo aver tuonato: “E basta con pelame, pelame, pelame che poi mi resta poco tempo per parlare”. A inizio intervista, il paroliere ha parlato di un piccolo problema alla vista: “Vedo doppio, vedo due Mara”. Tante emozioni e tanti ricordi: “Sono molto felice quando vedo le foto di mia mamma Carla, chissà come sarebbe felice di questo successo. E’ stata uno dei miei pilastri. Quando parlo di lei mi commuovo tantissimo”, ha spiegato Malgioglio. Carriera, canzoni ma anche tv, non si poteva non parlare delle scaramucce tra Cristiano nel ruolo di giudice a Tale e Quale e Valeria Marini che partecipa come concorrente: “Lei si è arrabbiata e abbiamo avuto uno scontro. Sono rimasto molto male di tutto questo… Io dico quello che penso. Le ho detto, ‘pensi di essere Shakira ma non hai niente di Shakira’…”. Insomma, vedremo ancora Marini esisbirsi e Malgioglio dare giudizi tranchant per via della poca somiglianza con i personaggi interpretati? C’è da scommettere di sì.

Ah, durante l’intervista non sono mancate le interruzioni a suon di “Pelame”, con tante risate.