Wanda Nara e L-Gante sono apparsi insieme in un videoclip di una canzone di lui. Nudi, a letto. Ebbene, uno potrebbe aver pensato ad esigenze di scena ma a dire che dietro c’è amore è proprio Wanda Nara che, intervistata da Revista Caras insieme al rapper 22enne ha ammesso: “Sono innamorata“. E poi ha aggiunto: “È una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”. Anche L-Gante ha detto di ricambiare la manager 36enne. E Icardi? Quello che sappiamo è che il calciatore sta facendo di tutto per riconquistare la ex moglie. Lei però sembra non volerne sapere e anzi, quando pochi giorni fa un giornale argentino ha titolato “Wanda Nara perdona Icardi” il commento non è tardato ad arrivare sotto il link su Twitter: “Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato”. È finita qui? Non proprio. Poco dopo è arrivata anche la replica dell’ex marito Icardi: “Separato come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo”.

