Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma in queste settimane si sono avvicendati gossip che vorrebbero i due di nuovo vicini. Il condizionale è d’obbligo per una delle coppie più belle dello spettacolo. Nelle scorse ore, però, proprio la Hunziker sembrerebbe aver voluto rompere il silenzio, anche se in modo non molto chiaro. “Io che leggo i giornali in questi giorni” è la frase che accompagna un collage di foto pubblicato su Instagram. Non sappiamo se sia un modo per confermare o per smentire quanto stia circolando sulla nuova unione con l’ex marito, dal quale si era separata nel gennaio 2022 con un comunicato congiunto. Sotto al post di Hunziker è arrivato anche il commento di Trussardi: “Io che leggo i commenti”.

Ad le ipotesi che fanno sperare i fan in un ritorno di fiamma sono state numerose cene e incontri notturni, ma anche i compleanni trascorsi insieme per il bene delle due figlie Sole e Celeste. “Good news: no news! – scrive ancora sul post Instagram la conduttrice – anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah…”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sempre tenuti ben lontani dal clamore del pettegolezzo, proteggendo la famiglia. La coppia, è rimasta sempre in buoni rapporti.