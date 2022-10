“Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors”. Con queste parole secche inizia un lungo post su Instagram in cui Daniele Mona ha annunciato la fine della sua esperienza con la band, nata a Milano nel 2009, e vincitrice di una fortunata edizione di “Amici di Maria De Filippi” nel 2015.

“Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. – ha continuato Daniele – Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

I The Kolors formati da Stash Fiordispino (voce e chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria) e, appunto, Daniele Mona (synth), hanno iniziato a bazzicare la scena milanese nel 2009, diventando la resident band di uno dei locali più famosi della città: Le Scimmie. Il loro nome inizia a crescere all’interno della scena milanese dei club underground con qualche incursione in Europa. Poi l’exploit ad “Amici” e il boom dell’album di esordio “Out” che arriva al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 12 settimane consecutive (un record), portandosi a casa 4 dischi di Platino. A febbraio 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, “Frida (mai, mai, mai)”. Poi altre collaborazioni come in “Come le onde” con J-Ax, “Pensare male” con Elodie e “Los Angeles” con Guè. A seguire diversi singoli da “Non è vero” a “Blackout”. Dopo l’ultimo tour è arrivata la doccia fredda per i fan.

Daniele ha rivelato: “È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco!”. Non è chiaro cosa accadrà da questo momento in avanti se il progetto The Kolors andrà avanti o se Stash si presenterà come solista, affiancato dal cugino Alex per la parte musicale.