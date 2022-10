Pechino Express, ecco le schede delle coppie in gara: da Giorgia Soleri con Federippi a Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Pechino Express è pronto per tornare di nuovo in tv. I viaggiatori di questa edizione, prodotta sempre da Banijay Italia e in onda su Sky e in streaming su Now nel 2023, sono pronti per giungere nel cuore dell’Asia alla scoperta di India, Borneo malese e Cambogia. A guidare la nuova stagione sempre Costantino Della Gherardesca affiancato dal wedding planner Enzo Miccio che, in alcune puntata dello scorso anno, lo aveva sostituito con successo. Il cast di viaggiatori è composto dalle influencer Giorgia Soleri e Federippi, dalle avvocatesse Alessandra Demichelis e Lara Picardi, dai ristoratori Joe Bastianich e Andrea Belfiore, dall’attore Dario Vergassola con la figlia Caterina, dall’ex miss Italia Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta, dai novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dalle modelle Carolina Stramare e Barbara Prezja, dall’ex azzurro del calcio Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo, dall’insegnante e l’alunno de Il Collegio Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. I concorrenti arriveranno in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Luoghi magici in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine archeologiche dei regni passati e le città moderne. Il premio finale, come consuetudine, sarà devoluto proprio a sostegno di una delle ONG che opera in questi Paesi.

Scopriamo le coppie in gare:

Giorgia Soleri e Federippi sono due influencer. La prima si è fatta conoscere per il suo attivismo e per il suo libro di poesie, oltre che per essere la compagna di Damiano dei Maneskin. Federica Fabrizio, in arte Federippi, è un’attivista femminista impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali.