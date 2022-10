L’incendio è è partito da un appartamento al 14esimo piano. Un appartamento che appartiene a Denis Dosio. Siamo a Rimini e il 21 ottobre scorso la tragedia è stata per fortuna scampata scampata: le fiamme hanno avvolto l’abitazione intorno alle ore 12. “Un disastro, praticamente non è rimasto nulla. Sono ancora sotto shock dopo quello che ho visto. È stato veramente un caso, bastava che rientrassi qualche minuto prima e mi sarei ritrovato lì quando è successo. Per fortuna non ci sono stati feriti”, così l’influncer al Resto del Carlino. Dosio ha poi specificato: “Non ci abitiamo ancora. La mia famiglia ha ereditato l’appartamento da poco, io ci vado ogni tanto ma va tutto ristrutturato”. Nei 192 appartamenti del grattacielo abitano circa 400 persone: le operazioni dei Vigili del fuoco sono andate avanti per diverse ore e solo quando tutto è stato messo in sicurezza, gli inquilini sono potuti rientrare nelle proprie case.