Quasi tre quarti d’ora di ritardo e poi appare lui come una rockstar, dietro le tende del Teatro Gerolamo di Milano, seduto su un alto cubo con dietro il claim “Basta con sto cavo di rame”. Così Sir Richard Branson, imprenditore e fondatore del gruppo Virgin, si è presentato alla stampa italiana per presentare la nuova offerta Virgin Fibra, assieme al Ceo Tom Mockridge. Il progetto si basa su cinque imprescindibili punti: qualità, velocità, semplicità, sostenibilità e chiarezza. “Siamo diretti, trasparenti e veloci. – ha affermato Branson – Se per sottoscrivere un abbonamento bastano cinque minuti, lo stesso deve essere per la disdetta. Non vogliamo legare a noi proprio nessuno. Quindi chi non è soddisfatto del nostro servizio deve avere l’opportunità di lasciarsi senza sostenere alcun costo. Oltre al fatto che è inevitabilmente un settore in crescita, abbiamo deciso di entrare in questo mondo anche perché ci siamo accorti che le persone vogliono e desiderano accordi migliori”.

Quindi l’offerta punta sulla rete interamente in fibra ottica FTTH (“Fiber To The Home”) e Branson ha aggiunto: “Se fossi italiano mi abbonerei subito, perché non vedo alcun punto negativo: è più affidabile, è più veloce, e sostenibile, perché non ha bisogno di elettricità per inviare segnali. Ciò significa che permetterà di abbattere le emissioni di carbonio in tutto il Paese”. I costi? Contributo di attivazione di 19.99 euro, e poi 29.49 euro al mese. Eccezionalmente per il lancio in Italia, il prezzo scontato e limitato sarà di 26.99 euro al mese, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti di Virgin Active Revolution, l’allenamento digitale di Virgin Active

Infine Branson ha specificato che l’altro progetto dei treni supersonici Virgin Hyperloop saranno dedicati al trasporto le merci e magari in futuro si potrà pensare al trasporto di persone. E sugli sviluppi di Virgin Orbit, nata nel 2017, per lanciare nello spazio piccoli oggetti: “Possiamo lanciare satelliti nello spazio in qualunque orbita. Il primo lancio dal suolo europeo nello spazio è previsto nelle prossime sei settimane dalla Cornovaglia”.