Nel 2005 al cinema spopolava la commedia 40 anni vergine. Orlando Puoti, che il pubblico televisivo conosce come il ‘principe azzurro’ di Avanti un altro, ha 42 anni ma esattamente come il protagonista del film con Steve Carell non ha ancora avuto rapporti sessuali. In tv siamo abituati a vederlo sorridente e spensierato, eppure dietro l’abito di scena c’è un uomo che ha sperimentato diversi dolori, dal bullismo alla depressione per la perdita del papà, fino alla difficoltà di trovare una compagna con cui vivere anche la sfera più intima.

IL BULLISMO E IL DIFFICILE RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO – Intervistato da Fanpage, Orlando Puoti ripercorre la propria vita a partire dall’infanzia segnata da episodi di bullismo ed emarginazione: “I ragazzini mi insultavano e mi mettevano da parte perché ero paffuto. Tornavo a casa piangendo, ma non dicevo niente ai miei genitori, mi chiudevo in me stesso. Era sempre così, tutti si riunivano, giocavano insieme e io rimanevo da solo”. Ancora oggi Puoti non vive bene la propria fisicità. Un disagio che condiziona anche il modo in cui si relaziona con il gentil sesso: “Ho avuto qualche fidanzata, ma non siamo mai arrivati all’atto finale. Sono ancora vergine. Quando un uomo con un fisico come il mio si sveste davanti a una donna non ci fa una bella figura. Mi vedo brutto, sono paffutello, basso e ho le orecchie come quelle dei folletti. Se fossi più alto, la massa grassa si distribuirebbe in modo diverso. Invece, io accumulo tutto sulla pancia, sul gluteo e sulle gambe. E le persone me lo fanno pesare. Vorrei che non si fermassero solo al lato esteriore” spiega.

IL LEGAME SIMBIOTICO CON LA MADRE – Malgrado oggi abbia messo da parte la vergogna per il proprio aspetto e voglia diventare un punto di riferimento per chi si trova in condizioni simili, il principe azzurro del game show di Paolo Bonolis è in realtà solo e vive con la mamma, che ogni giorno si sveglia alle 3 del mattino per accompagnarlo in stazione. Puoti infatti è assistente tecnico in un istituto superiore a Roma, e quotidianamente viaggia sulla tratta Napoli – Roma affrontando un viaggio faticoso (parte poco dopo le 4 del mattino e rientra dopo le 18) per 1300 euro al mese di stipendio.

I PROSSIMI PROGETTI IN TV – Nella prossima edizione di Avanti un altro non è previsto il ritorno del suo personaggio, ma nel frattempo Orlando Puoti ha partecipato anche a La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso e a breve sarà in onda con un esperimento realizzato insieme a Le Iene. C’è un altro contesto televisivo che però Puoti sperimenterebbe con piacere, ed è quello di Uomini e Donne. Le sue sorti sentimentali passano allora nelle mani di Maria De Filippi, e chissà che ‘Queen Mary’ non decida di ascoltare il suo appello e aiutarlo, finalmente, a trovare la sua principessa.