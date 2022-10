Attilio Romita, ex volto del Tg1, è nella Casa del Grande Fratello Vip e questa non è una novità. Una novità è che stavolta non abbia preso con il solito aplomb la nomination (è la terza) e anzi, abbia fatto delle insinuazioni sugli autori. Intanto, chi è stato nominato insieme a lui? Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Cristina Quaranta e Alberto De Pisis. Chi sono gli immuni (esenti da nomination)? Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi. Cosa non torna ad Attilio? “Li mettono tutti con l’immunità, tutti… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi ci dobbiamo “scannare” con due cret*ni”. Insomma, ci sarebbero degli evidenti favoritismi, cosa che ribadisce anche parlando con Charlie: “Tu, se non ti avessero messo con l’immunità, tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci e questo ti deve essere riconosciuto, a te se fai una caga*a, ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le caga*e non le ho fatte e mi mettono in nomination”.