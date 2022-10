La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele. Lo testimoniano le prime uscite ufficiali della coppia, lo scambio degli anelli e quel bisogno di “normalità”. Una vita scandita da appostamenti di paparazzi sotto casa, copertine e aggiornamenti social, Noemi e Francesco ora vogliono vivere la loro quotidianità alla luce del sole e, per farlo, hanno coinvolto amici e i “Totti’s junior” al completo. E sono proprio fonti vicine alla coppia ad aver rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù per raccontare questa loro nuova fase di vita. “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme: condividono gioie e dolori”. Proprio per questo motivo Francesco starebbe facendo conoscere gradualmente la sua nuova compagna ai figli. Circa un mese fa l’ex capitano della Roma ha voluto festeggiare il suo quarantaseiesimo compleanno in compagnia di Noemi, gli amici e ovviamente Cristian, Chanel e Isabel. La scelta del luogo del party ha fatto parecchio rumore. Ecco cosa aveva anticipato il settimanale Chi: “È un luogo a lui caro perché è lì che, nel 2005, fece la proposta di nozze a Ilary Blasi. Ed è qui che lo hanno portato gli amici per fargli una sorpresa”. Una festa più intima è arrivata anche il giorno dopo a casa di Bocchi. Anche qui presenti a raccolta tutti i figli del Pupone, segno dell’accettazione della relazione tra il padre e l’attuale fidanzata. La conferma è arrivata anche da uno scatto che ritrae Chanel varcare il portone dell’abitazione di Noemi. Un gesto che, del resto, dimostra anche la responsabilità di mamma Ilary Blasi nel non voler ostacolare in alcun modo il rapporto tra il padre e i figli. Non ci resta che attendere l’arrivo delle vacanze natalizie per vedere in che modo “la famiglia allargata” deciderà di festeggiare. Nel frattempo la causa in tribunale continua.