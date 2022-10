Si sono conosciuti su un sito di incontri online e per diverso tempo hanno continuato la frequentazione virtuale, senza rendersi conto di essere madre e figlio. È quello che è successo in provincia di Taranto, in Puglia. Complici le identità nascoste dietro i nickname usati per registrarsi al social, i due si sono scambiati molti messaggi e alla fine hanno deciso di incontrarsi. Obiettivo: dare un volto alla persona con cui si aveva chattato, conoscersi di persona. Una volta all’appuntamento, è però arrivata la sorpresa e la scoperta di essere parenti. Lo riporta il blog Noi notizie che spiega come in seguito all’accaduto entrambi i protagonisti abbiano riportato traumi psicologici.