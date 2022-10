Mikaben, cantante haitiano di 41 anni, è morto sul palco mentre stava portando avanti il suo show. Vero nome Michael Benjamin, l’artista ha avuto un attacco di cuore: i video girati all’Accor Arena di Parigi Est stanno facendo il giro del web. Mikaben era ospite della band haitiana Carimi. E Wyclef Jean dei Fugees, anche lui originario di Haiti, ha voluto ricordare il cantante sui social con un post e un video. Lo ha definito “uno dei giovani artisti più influenti e ispiratori della nostra generazione” in una intervista al Miami Herald. Benjamin lascia la famiglia e la moglie Vanessa, incinta, che ha chiesto rispetto della privacy.

Rest In Peace King @mikaben Gone too soon #haiti pic.twitter.com/9pZXum61PS

