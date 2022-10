Inarrestabili i Maneskin. Loneliest è la canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita e i Maneskin la suoneranno dal vivo, insieme al resto del loro repertorio, in Italia. Quando? Durante le date-evento negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Ospiti di Rtl 102,5, i Maneskin hanno raccontato molte cose agli ascoltatori radiofonici ed è arrivata anche una rivelazione di Damiano: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Dai racconti su come si è formata la band a quelli delle più recenti esperienze, non sono mancate le curiosità. Cosa mangiano i Måneskin durante i concerti? “Lasagna. Humbuger”, Thomas. “Prima di salire sul palco cose leggere”, Damiano. “La pizza sempre”, Victoria. “La pizza sempre”, è un possibile titolo che ci piace molto.