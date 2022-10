Un nuovo amore per Matteo Berrettini? Dopo la fine della relazione con la collega australiana Ajla Tomljanovic e dopo un breve flirt con la modella Meredith Mickelson, sarebbe Paola Di Benedetto la nuova fiamma dell’atleta romano. La 27enne conduttrice radiofonica e speaker di Rtl 102.5, dal canto suo, risulta ufficialmente libera dopo aver animato l’estate del gossip con il cantante Rkomi con il quale la storia è finita con il finire della bella stagione. A quanto riferiscono gli appassionati di gossip, sembrerebbe che i primi contatti tra il 26 enne campione di tennis e la Di Benedetto sarebbero avvenuti sui social, tra scambi di battute e messaggi privati. Poi, finalmente, il primo incontro nella vita reale e l’avvistamento, nelle scorse ore, a Torino dove avrebbero passato insieme una notte in un noto hotel della città piemontese. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sono sempre più insistenti le indiscrezioni che circolano in rete su questa fresca relazione. I due protagonisti intanto hanno tolto alcune stories dai loro profili Instagram, forse proprio per non alimentare il gossip. Ma, come sempre accade in queste situazioni, questa decisione ha prodotto l’effetto contrario, alimentando ancora di più i rumors. A lanciare per prima la notizia è stata la pagina Instagram “The Pipol Gossip”, ma ora i fan attendono trepidanti la conferma ufficiale per scoprire se davvero la coppia Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sarà la nuova coppia dell’anno.