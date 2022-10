“L’alcol ha ferito profondamente la nostra famiglia. Non voglio più avere nulla a che fare con l’azienda vinicola che abbiamo insieme”. Nell’epoca delle separazioni e dei divorzi eccellenti in Italia e nel mondo, spesso accompagnati da qualche volgarità di troppo sui social, c’è una mail indirizzata da Angelina Jolie a Brad Pitt dai toni toccanti. Li chiamavano Brangelina, come fossero una cosa sola. Da sei anni si scontrano senza quartiere. Le parole della mail ribadiscono qual è stato il vero motivo della rottura tra i due attori secondo la Jolie: appunto l’alcol e l’abitudine di Brad agli eccessi. Doveva rimanere segreta. Invece è stata pubblicata da @magshrts1 su TikTok e accreditata come autentica. Farebbe infatti parte dei documenti di un fascicolo giudiziario del 2021. Angelina prende di petto la questione di Chateau Miraval, il castello in Francia dove ha sposato Brad. Una proprietà condivisa.

Questa mail contiene delle rivelazioni. Nell’azienda del castello vengono infatti prodotti dei vini. E la Jolie, che ha sempre individuato nell’abuso di alcolici del consorte la causa della rottura, scrive: “Non mi sento di essere coinvolta, pubblicamente o privatamente, in un’attività basata sull’alcol, quando comportamenti dovuti a questa sostanza hanno ferito così profondamente la nostra famiglia”. L’episodio scatenante? Quel che avvenne nel 2016 su un aereo privato. Pitt, visibilmente alterato, aveva alzato le mani sui figli e rovesciato della birra su di lei. Questo è sempre stato il suo racconto. E ora quell’anno, il 2016, ritorna anche in questo scritto più recente: “Per me Miraval è morto nel settembre del 2016. Tutto ciò che ho visto da allora me lo ha confermato, purtroppo. Il luogo che segna la fine della nostra famiglia è un’attività incentrata sull’alcol”. I toni non sono accesi, ma incalzanti: “I tuoi sogni per il tuo rapporto con l’attività e con l’alcol sono solo tuoi e l’hai messo dolorosamente in chiaro. Ti auguro il meglio negli affari e spero sinceramente che un giorno i ragazzi, quando saranno grandi, la penseranno in maniera diversa su Miraval e verranno a farti visita”.

In realtà, dietro lo sfogo di Angelina si nasconde anche un’altra battaglia. Accusa infatti il marito di aver sempre gestito l’azienda per conto suo, senza mai metterla al corrente delle sue decisioni. Infatti gli prospetta due possibilità: o la vendita, e lei si dice disposta a dare una mano per individuare un compratore. Oppure vuole che il marito compri le sue quote. Da lì si è scatenata una nuova fase di questo turbolentissimo divorzio. Pitt ha citato in giudizio la moglie accusandola di non essersi mai spesa per il progetto. La società di Angelina, Nouvel, ha a sua volta trascinato Brad in tribunale, accusandolo di aver ideato un piano per estrometterla dal business. E chiedendo 250 milioni di dollari di risarcimento. Nella sua mail però ricorda il maniero francese con parole commosse: “E’ un luogo che conservava la promessa di ciò che potevamo essere e in cui pensavo sarei invecchiata. Anche adesso mi risulta impossibile parlarne senza piangere”.