Grande apprensione per le condizioni di salute di Luca D’Alessio, il giovane cantante figlio di Gigi D’Alessio meglio noto con il suo nome d’arte di Lda. Nelle scorse ore ha pubblicato intatti su Instagram una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale e ha annunciato così di esser costretto ad annullare il concerto in programma per domani 16 ottobre nel foggiano. “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli!”, ha scritto il diciannovenne. Ma è inutile dire che nonostante le sue rassicurazioni i fan si sono subito preoccupati.

Tanto che lo stesso Lda, vedendo la miriade di commenti dei suoi followers, è tornato poi a parlare nelle sue Storie: “Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene. Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi – ha scritto – State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima”. Massimo riserbo sui motivi del ricovero, non resta che fagli i nostri migliori auguri di pronta guarigione.