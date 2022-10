Fedez ha deciso di festeggiare i suoi 33 anni il 15 ottobre nella sua Milano con un party esclusivo riservato ad amici e parenti, concedendosi poi un weekend di vacanza ai piedi del Monte Bianco. Tra gli invitati, però, sono mancati alcuni personaggi fondamentali nella vita del rapper, attualmente in giuria a X Factor. Al suo fianco immancabile la presenza della moglie Chiara Ferragni. Di recente l’influencer è stata avvistata al Teatro Ariston per iniziare le prime prove in vista del Festival di Sanremo 2023, che affronterà in qualità di co conduttrice. Prima però è tempo di svagarsi e dedicare del tempo agli affetti più cari. La location scelta per il party è l’Hotel Principe di Savoia, un vero e proprio punto di riferimento a 5 stelle nel cuore della città meneghina. Lusso moderno e design tradizionale milanese si incontrano in questa location da brividi, caratterizzata dalla presenza di una mega piscina coperta e una terrazza panoramica con una vista mozzafiato su tutta Milano. Musica con Tananai al deejay set, esibizione al pianoforte di The Lazzino, palloncini e una grande torta con frutti di bosco per il festeggiato. Il momento dello spegnimento delle candeline è stato arricchito dall’ “X Factor” di Chiara Ferragni sulle note di “Happy Birthday to You”. Inevitabile anche il brindisi di rito con bottiglia stappata rivolta verso tutti gli invitati. Una festa decisamente più contenuta e “sobria” rispetto al party organizzato per il compleanno nel 2018: in quell’occasione, l’imprenditrice digitale aveva riservato in esclusiva un punto vendita Carrefour, ma le cose in quell’occasione erano un po’ sfuggite di mano.

Tantissime le stories caricate su Instagram da parte degli invitati. Presenti oltre a Tananai e Lazza anche Salmo, Achille Lauro, Rose Villian e Chiara Biasi. Assente al party Louis Sal, inseparabile compagno di vacanze e di lavoro dell’artista. Chiara invece ha potuto contare sulla presenza della sorella e neo-mamma Francesca. Lei e il compagno Riccardo Nicoletti hanno da poco dato alla luce il loro primogenito Edoardo. Assente giustificata invece la terza sorella, Valentina, alle prese con un weekend in Spagna dopo la separazione dallo storico fidanzato influencer Luca Vezil. Un party comunque riuscito nel suo intento: aver riunito amici e famigliari per una sera nel magico mondo dei Ferragnez. Ad ora non è possibile fare una stima del costo dell’intero party, ma vista la location esclusiva non sono mancati i commenti a riguardo sui social.

Quindi, all’indomani, tutta la famiglia Ferragnez al completo insieme a qualche amico intimo è partita alla volta di Courmayeur, per un weekend di relax nel lussuoso Auberge de la Maison, ai piedi del Monte Bianco. Anche qui, come fanno notare in molti, si parla di “cifre da capogiro”: basta d’are un’occhiata su Booking, infatti, per vedere che l’hotel parte dai 540 euro per una notte in camera standard ma arriva a costare 1000 euro a notte se si prende la suite, come nel caso di Chiara, Fedez e gli amici. Quel che più conta per loro, però, è la vita in famiglia, come dimostrano i tanti post sui social con i figli Leone e Vittoria: “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato”, ha scritto proprio Fedez il giorno del compleanno pubblicando un ritratto in casa. A sua volta anche Chiara ha pubblicato un post dal sapore romantico sui social: “Tanti auguri all’amore della mia vita, l’uomo che ha cambiato la mia vita sei anni fa e che mi ha aiutata a creare la nostra famiglia dei sogni. Ai futuri felici e appassionati anni che passeremo insieme”. Un momento di spensieratezza dopo il brutto periodo attraversato dal rapper in seguito al raro tumore al pancreas per il quale ha affrontato un delicato intervento. Fortunatamente però Fedez ha rassicurato nei giorni scorsi i fan circa il suo stato di salute: i controlli sono andati bene. Un brindisi doppio, quindi, alla vita.