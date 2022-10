Chiara Ferragni sarà una delle conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2023 (si dice ‘venti ventitré’ e lo diremo così tante volte che alla fine pronunciarlo causerà prurito alla spalla. Perché proprio alla spalla? Impossibile saperlo, si attende che la scienza indaghi).

Era estate. Mentre i grilli si apprestavano a raggiungere le postazioni capestri dalle quali avrebbero musicato la sera e infine la notte fonda, Amadeus annunciava al Tg1 la conferma tanto attesa. Lei, l’imprenditrice digitale, ha detto sì. Sì al palco più prestigioso della tv italiana. Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il grande Festivàl.

La notizia ci ha soddisfatti al tempo (i grilli, quei grilli in particolare, nel frattempo sono morti: non siate tristi, è così che va quando sei un grillo, campi circa tre mesi e se va bene ti lasciano cantare in pace). Siamo tutt’ora soddisfatti. Ferragni è un colpaccio. È 13 ottobre e ha già postato la prima foto dall’Ariston. Le prove per lei sono già iniziate. Si sa che la preparazione di un marchingegno così complesso come quello della settimana sanremese richiese mesi, e si sussurra che Amadeus stia lavorando probabilmente dalle 3 della notte dello scorso 5 febbraio.

Adesso sale sul proscenio l’imprenditrice digitale. Vede, si rende conto, posta foto. Crea hype, e non è cosa nociva anzi, è uno dei motivi per cui lei è così preziosa per la kermesse. Se ne parla mesi prima, se ne parla sui social, se ne parla sui giornali e se ne parlerà sempre di più in un crescendo rossiniano che porterà ad un all-inn. Fa parte del pacchetto Ferragni, rende felici Amadeus e tutta la squadra che lavora al Festivàl. Piace anche a noi giornalisti di spettacolo. Piace al pubblico social. Sicuri che Ferragni sappia dosarsi, attendiamo ora i nomi delle altre (co)conduttrici che affiancheranno Amadeus e Gianni Morandi. Mica facile, stare ‘accanto’ all’imprenditrice digitale. Amadeus scegliera la via di volti nuovi-sconosciuti con tanto da ‘guardagnare’? O quella di professioniste-veterane della tv, contanto che la signora Lucia dalle mille qualità in questo è novizia? Quale che sia la scelta del direttore artistico, mancano ancora mesi all’evento. Scandire bene i tempi è un imperativo, perché di musica stiamo parlando. No?

(Sì, il cast sarà pazzesco, lo dicevano i grilli nei loro canti)