Aurora Ramazzotti si appresta a diventare madre a gennaio dal compagno Goffredo Cerza e, durante questo periodo, condivide l’attesa sui social. Fu proprio la giovane influencer, nelle scorse settimane, ad annunciare la bella notizia con un video su Instagram. Aurora ama i social e le interazioni con i suoi follower, per questo non si sottrae per nulla e appena può risponde puntualmente a domande e curiosità. Ma come si sa, i fan vogliono sempre di più e Instagram è il banco sul quale la giovane, nota soprattutto per la sua ironia sui social, da il meglio di sé. “L’avete saputo prima dell’80% dei nostri amici” risponde alla domanda di un fan sulla decisione di condividere la news prima ancora che il gossip facesse la sua parte. E poi continua: “Accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile. Ognuno la vive a modo proprio”.

Tra le tante domande, un’altra alla quale la figlia di Ramazzotti risponde è quella di un utente che chiede: “Quando il test è risultato positivo come ti sei sentita?”. Aurora per rispondere posta la foto scattata con mamma Michelle mentre ha appena scoperto di essere in dolce attesa: “Un misto tra varie emozioni. Io e mia mamma avevamo su lo stesso pigiama quella mattina”. Un punto di riferimento in questo momento particolare della sua vita è indubbiamente il compagno Goffredo, tanto da ribadirlo anche in un’altra risposta: “Con lui al mio fianco è tutto perfetto”. Ora è anche il momento del toto-nome. Ed è proprio Aurora ha lanciare ai suoi follower la scommessa: “Vediamo se qualcuno becca quelli che piacciono, sbizzarritevi”, scrive la futura mamma.