Non c’è più il camice bianco a coprire le sue forme o il termometro per la febbre da portare ai pazienti. Da infermiera professionale, Allie Rae, è passata a modella di OnlyFans. Si è tolta gli abiti da lavoro per indossare la lingerie sexy. Ora, racconta lei, è milionaria. E dopo una Tesla si è pure comprata la Porsche. Allie Rae ha cambiato vita così, in un soffio, all’età di 34 anni. E’ stata una scelta improvvisa, rivela. Una lampadina si è accesa. Ha detto addio alla professione che esercitava in Florida, dove vive, per diventare una modella e content editor (creatrice di contenuti e strategie) della celebre piattaforma. Gli affari sono andati benissimo. Tanto che pochi mesi fa ha acquistato una mega villa da due milioni di euro e una Tesla di ultima generazione.

Dove lavorava prima di lanciarsi nel mondo erotico di Only Fans? In un reperto di terapia intensiva. Ma poi è arrivata la pandemia e suo marito ha perso il lavoro. Che fare allora? Allie ha cercato di arrotondare. Prima si è buttata sulle recensioni di birra artigianale su Instagram, dove ha raccolto in pochissimo tempo un seguito di tremila persone. Poi, visto il successo, ha colto i suggerimenti dei follower e ha seguito consigli più mirati: “Perché non ti apri un canale su OnlyFans?”. Allie ora ne è certa: non è stata una cattiva idea. Anzi, è stato un consiglio da prendere al volo. I suoi video? Sono andati a ruba e da ex infermiera è diventata una star della piattaforma online. Guadagna un milione di euro all’anno. Ma come spenderli? Nell’acquisto di auto e nella mega villa da due milioni di euro che ha sempre desiderato, ma che ancora non la soddisfa del tutto. Occorrono elementi in più perché diventi la casa dei suoi sogni: “Ho sempre sognato di avere una grande cabina armadio, una cucina immensa e delle stanze extra, ma sogno di vivere accanto al mare”.

E occorre che si abitui alla vita milionaria. Per lei è una sensazione strana poter acquistare quello che vuole senza preoccuparsi del prezzo. Non ci è abituata. Ma il trauma passa in fretta. Spendere una cifra di 90 mila euro per una Porsche fatta su misura e spedita dalla Germania è un ottimo inizio di terapia. Ma anche in questo caso la star di OnlyFans confessa: “Amo la mia Porsche ma forse ora un po’ me ne pento e penso di venderla. La adoro ed è super veloce ma penso davvero che potrei cavarmela con una macchina più economica”. Si è forse pentita di aver comprato un’auto sportiva troppo cara e poco utilizzata e una casa non vicina la mare ma non della scelta di aver abbandonato la terapia intensiva per un lavoro diverso, virtuale. Che l’ha resa ricca. Sul suo profilo Instagram i suoi primi piani sul décolleté fanno furore. E’ una delle poche a essere diventata milionaria? Tilly Lawless, una sex workers australiana, ha raccontato sul Guardian che solo il 2 per cento dei creator riesce a navigare nell’oro, mentre il 98 per cento non ci si avvicina neanche lontanamente. E altri frequentatori della piattaforma rivelano: “Molte utenti dichiarano di guadagnare tantissimo per fare scalpore e attirare l’attenzione, ma nella quasi totalità dei casi non forniscono alcuna prova di quei guadagni”.