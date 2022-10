“Persino Greta Thunberg ha detto che ‘bisogna aprire al nucleare’“. È la bufala rilanciata da Matteo Renzi in un video, pubblicato ieri, in cui attacca “la sinistra che dice no a rigassificatori e termovalorizzatori”. Ma l’attivista svedese, intervistata dal programma tedesco Tagesschau, ha detto sostanzialmente il contrario. Ovvero che “bisogna investire sulle energie rinnovabili, piuttosto che sui combustibili fossili”. Poi, rispondendo a una domanda della giornalista, che le chiedeva del dibattito in Germania sul prolungamento delle attività nelle centrali nucleari e in quelle a carbone, ha detto che “penso sia sbagliato focalizzarsi sul carbone”. E alla domanda se le centrali nucleari siano la soluzione migliore per risolvere la crisi climatica ha risposto che “se abbiamo centrali già attive, penso sia un errore chiuderle per concentrarsi sul carbone“.