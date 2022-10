La sua storia d’amore con Giulia De Lellis – e i relativi tradimenti che hanno portato alla rottura- è stata sviscerata in ogni dettaglio e veniva data ormai come archiviata. Ma non per Pio e Amedeo. Stiamo parlando di Andrea Damante che è stato raggiunto a Miami dai due comici pugliesi che lo hanno messo sotto torchio nella terza puntata di Emigratis – La resa dei conti, in onda mercoledì 12 ottobre su Canale 5.

Pio e Amedeo hanno infatti interrogato l’ex tronista di Uomini e Donne proprio sulla fine della love story con Giulia De Lellis, che a suo tempo scrisse addirittura il libro dal titolo eloquente “Le corna stanno bene su tutto…ma io stavo meglio senza”. E così Damante ha rivelato i retroscena inediti, spiegando che l’influencer scoprì i tradimenti perché lui aveva lasciato Whatsapp aperto sul suo pc: “Quando l’ha scoperto mi ha sfasciato tutta casa. L’ho tradita solo due volte”, ha fatto sapere. Oggi Andrea è legato all’attrice Elisa Visari: “L’ho corteggiata su Instagram, ho commentato una sua storia e da lì è partito tutto”, ha raccontato nel corso della chiacchierata. Anche Giulia De Lellis ha voltato pagina: ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.