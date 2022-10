Dalla dieta vegana a fegato e cipolle per pranzo. Dopo anni vissuti in morigeratezza, da strenuo sostenitore del regime alimentare plant-based più rigoroso, quello completamente privo di derivati dal mondo animale, ora Zac Efron ha deciso di rivoluzionare la sua tavola. Passando letteralmente dall’insalata alle interiora. È stato lui stesso ad annunciarlo in un’intervista a Mens’Health Usa, spiegando che la decisione tornare onnivoro è stata dettata dal fatto che la dieta vegana lo faceva sentire troppo debole. “Il mio corpo non stava elaborando le verdure nel modo giusto”, ha raccontato l’attore, classe ’87, ex stella di High School Musical.

“Dopo aver abbandonato il veganismo ho deciso di provare qualcosa di nuovo. Il regime intermittente mi ha molto aiutato”, ha detto ancora riferendosi al cosiddetto “digiuno intermittente 16:8″, ovvero la formula che prevede 16 ore di digiuno e 8 di alimentazione. Il tutto in combinazione con un rigoroso programma di allenamento: la sua routine giornaliera prevede un risveglio muscolare con cardiofitness, poi intorno alle 11 un pasto a base di brodo di carne, verdure e carne di pollo o di alce (molto diffusa negli Usa). Quindi digiuno fino all’ora di cena, quando mangia carboidrati a basso indice glicemico — come le patate dolci, o finti carboidrati come la quinoa — insieme ad altra carne, preferibilmente interiora: “Può sembrare strano, ma io adoro le interiora. Vado pazzo per il fegato con le cipolle“, ha rivelato Efron. Che non rinuncia più neanche a qualche dolcetto, come le caramelle mangiate a letto e i pancake.