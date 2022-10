Marco Tardelli e Myrta Merlino, insieme da sei anni, hanno rilascito un’intervista di coppia al Corriere della Sera e basterebbe solo l’attacco a dare conto di un grande amore: “Non sono per le interviste di coppia. Sembriamo Al Bano e Romina, poi, la gente non ci sopporta più”, Tardelli. “Loro si sono lasciati, io voglio morire con te“, Merlino. Lui, ex calciatore da Mondiale, si è trasferito da Milano a Roma 48 ore dopo il primo appuntamento: “Volevo assolutamente stare con lei. Glielo dissi e lei: no, lascia perdere, magari vieni ogni tanto. Le ho risposto: io vengo, tu fai quello che vuoi”. E la conduttrice de L’Aria che Tira replica: “Fu un gesto di grande coraggio. Io avevo 47 anni, lui 61, eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle, con case, figli, abitudini… Era difficile smontare tutto all’improvviso e lui l’ha fatto. Io, invece, avevo mille paure, ma il coraggio è contagioso”. Una chiacchierata in cui i due ripercorrono le loro vite fino al momento in cui si sono messi insieme (“Per me, non è successo di colpo: era amica della mia ex compagna Stella Pende e mi piaceva da subito”, Tardelli. “Era già separato, mentre io ero sposata e lui è stato molto rispettoso e non si è fatto avanti finché non sono tornata single”, Merlino). E arriva anche il “capitolo gelosia“: “È anche diventato famoso per un flirt con Moana Pozzi. Non è che io non sono gelosa, ma sono supersicura di lui perché lo sono di me: non avrei voglia di passare una serata con nessun altro e sento che è lo stesso per lui”, spiega la conduttrice. “Amore, lo stai spiegando in maniera fantastica. La differenza fra noi due è che io sono gelosissimo. Mi dà fastidio qualunque cosa”, ribatte l’ex calciatore. “Se dico “amore” al telefono a un amico, lui salta su: come ti viene in mente di dire amore?”, Merlino. E la coppia convolerà a nozze? “Lo faremo”, dice lui. E lei precisa: “A Pantelleria, dove Marco ha un dammuso che è il nostro rifugio. Ma quando i figli saranno a posto e potremo decidere senza dare fastidio a nessuno”.