Ed Sheeran ha regalato al collega Sam Smith un pene gigante di marmo. Un oggetto di quasi un metro e novanta centimetri: “È pazzesco, pensavo fosse uno scherzo. Peserà due tonnellate, per spostarlo in casa ci vorrà una gru“, ha raccontato il cantante di “Stay with me” al “Kelly Clarkson Show“.

Obiettivo trasformare il pene di marmo in una fontana “anche se è difficile riuscirici”, ha spiegato Smith che con Clarkson ha deciso di dare un nome alla statua: “Duca di Hastings“, omaggiando la serie cult Bridgerton. Il cantante di “Photograph” e “Perfect”, giusto per citare alcuni dei suoi brani di successo, non è nuovo a doni di questo tipo: “Regala alla gente peni in cemento. Il primo a cui l’ha donato è stato Elton John, lo scorso marzo per il suo 74esimo compleanno“, ha detto col sorriso Smith.

Tutto vero. “Per il mio compleanno, quest’anno, Ed mi ha regalato un gigantesco pene in marmo”, aveva dichiarato John allo show radiofonico australiano “Carrie & Tommy Show“. “Non so perché abbia scelto proprio questo regalo. È veramente grande, è fatto benissimo. In fondo lo capisco: cosa regaleresti a un uomo che ha già tutto?“, aveva scherzato la star britannica. Con il marito David Furnish aveva faticato a trovare una giusta collocazione in casa per nasconderlo ai figli Zachary e Elijah: “È nascosto in un’area della casa in cui non possono vederlo“, aveva spiegato John. Per restare in tema nel 2017 Eminem gli aveva regalato un paio di anelli per il pene tempestati di diamanti.