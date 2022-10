Ad appena due giorni dalla prima udienza in tribunale (attesa per venerdì 14 ottobre), i pettegolezzi sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fanno sempre più numerosi e insistenti. Ancora una volta al centro del gossip c’è lei: la conduttrice dell’Isola dei Famosi e le sue presunte (e sottolineiamo presunte) richieste ai danni dell’ex capitano giallorosso. “Più che un ricorso, è una lista della spesa”, scrive l’edizione romana del Corriere, che poi racconta i dettagli. Dopo il famigerato caso dei Rolex di lui e le borsette di lei, adesso Blasi vorrebbe indietro più di 100 paia di scarpe costose, portafogli, gioielli e – udite, udite – anche la Smart di famiglia “benché intestata a Francesco, come tutte le altre auto”.

Come si pronuncerà il giudice al riguardo? Probabilmente lo sapremo a breve. Intanto in casa i nervi continuano ad essere piuttosto tesi, com’era facile immaginarsi. Sembra, infatti, che l’ex letterina e l’ex calciatore vivano ancora insieme, nell’immensa villa all’EUR ma che si parlino solo su Whatsapp, per lo stretto necessario. Intanto lui sta cercando casa altrove. Dopo una vita tra San Giovanni, Torrino ed EUR, adesso il Pupone ha deciso di traslocare a Roma Nord, in zona Vigna Clara, vicino alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Chi non vive nella Capitale, forse non può capirlo. Se Totti, l’ottavo re di Roma, avesse cambiato città, non ci sarebbe stato alcun problema. Ma il trasferimento dall’EUR a Vigna Clara è un colpo basso difficile da “perdonare”. Ovviamente si scherza (o forse no). “Gli chiederanno il passaporto”, “Un pesce fuor d’acqua”, “Vai dove ti porta il cuore”, alcuni dei commenti del web. E qualcuno lo avvisa: “Mamma mia, in mezzo ai laziali”.

Sì perché gli amanti del calcio lo sanno, i biancocelesti hanno a Roma Nord la propria roccaforte. Un dettaglio non da poco. Ma il Pupone ha perso la testa per Noemi, forse per lei andrebbe anche in capo al mondo? Intanto a raggiungerlo ci ha pensato Valerio Staffelli, consegnandogli il Tapiro d’Oro. Come riportato dal sito del programma di Antonio Ricci, il servizio andrà in onda stasera 12 ottobre, ma qualche anticipazione è già trapelata. “Lei è della magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”, le parole di Staffelli. Quindi Totti si è limitato a dire: “Dici? Vediamo”. Allora l’inviato di Striscia gli ha chiesto se gli dessero più fastidio gli sfottò dei laziali o i post che Ilary pubblica sui social. “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti”, ha assicurato l’ex numero 10. E se lo dice lui…