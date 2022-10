Proprio mentre l’allerta è massima per l’allarme listeria scattato dopo i recenti casi – che hanno portato anche a cinque decessi –, arriva la notizia del ritiro dal mercato di un lotto di semi di sesamo per possibile presenza di salmonella, altro batterio potenzialmente letale. Nel dettaglio, è il Ministero della Salute a diramare l’allerta per il lotto L138/22 di semi di sesamo bio Vivi Verde Coop in confezione da 250 grammi, con scadenza entro 05/2023. Il lotto in questione è prodotto dalla ditta Melandri Gaudenzio srl per COOP, nello stabilimento di via Boncellino n 120 a Bagnocavallo in provincia di Ravenna. La motivazione del richiamo del Ministero è appunto che “potrebbe contenere salmonella in una unità campionaria su cinque“. L’indicazione per chi lo avesse acquistato è, come sempre, di riportare la confezione al punto vendita per motivi di sicurezza alimentare: in via cautelare, si raccomanda di non consumare i prodotti del lotto incriminato.