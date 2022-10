“Forse dovrei prendere ogni tanto delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… Ma il ‘vaffanculo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita“. Così Belen Rodriguez in una Instagram story. Ora, è difficile capire a chi si riferisca. Ma l’attento pubblico social un’idea se l’è fatta: che stia parlando del suo ex Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna, attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip? “Buonanotte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire e non per distruggere”, conclude Belen. Al momento non si registrano parole su di lei dette dall’ex nella famigerata Casa di Cinecittà.