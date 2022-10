A differenza di quanto accade abitualmente, gli indiani piangono la morte di un coccodrillo. Ma non un coccodrillo qualunque. Babyia era un raro esemplare di coccodrillo vegetariano femmina e viveva nel lago in cui si trova il tempio di Ananthapura, nella regione di Majeshwaram, nello stato del Kerala: si cibava unicamente dei fiori e della frutta che i devoti andavano ad offrire al tempio e per questo era adorato alla stregua di un dio. Molti fedeli visitavano il tempio solo per il coccodrillo del lago che, secondo una credenza ormai diffusa, era visto addirittura come la reincarnazione stessa di un dio. Riuscire a vederlo e offrigli cibo era considerato una benedizione. La credenza popolare attribuiva al rettile 75 anni: si racconta che Babyia fosse comparsa nel lago pochi giorni dopo l’uccisione di un altro coccodrillo da parte di un soldato. Babyia è stata trovata senza vita ieri sera, e sui social impazza l’immagine che la mostra adagiata su un telo bianco, con una ghirlanda di fiori arancioni.