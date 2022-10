“Un anno fa da questa piazza ci fu chi invitò ad assaltare la sede della Cgil sfruttando il malessere sociale e la rabbia, pensando che la risposta fosse quella di assaltare la Cgil e il lavoro. Questo si chiama in un solo modo: quando si assume la violenza e come obiettivo l’attacco ai lavoratori questo si chiama fascismo ed è quello che dobbiamo combattere”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione in piazza del Popolo a Roma, un anno dopo l’assalto alla sede di corso d’Italia.