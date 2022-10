“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci“: così Paola Barale al settimanale F. La conduttrice 55enne, che è nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle (al via l’8 ottobre), ha raccontato di non essere innamorata: “Il sesso non manca – ha precisato – Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto che, però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati”. Barale vive a Milano dove, ha raccontato, per spostarsi usa solo il monopattino. E il tempo che passa non le fa affatto paura: sempre splendida, ha detto di aver decido di rinunciare a trattamenti estetici invasivi: “Mi sento bella e più in forma che mai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)