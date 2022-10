Britney Spears nuda su Instagram. La popstar ha postato alcune foto da Maui, Hawaii dove si trova con il neo marito Sam Asghari. Spears ha coperto il corpo con le mani (e con delle emoticon). Molti i commenti dei follower e non tutti positivi: secondo alcuni, la cantante starebbe esagerando. I primi a prenderla male sono, d’altra parte, proprio i figli che Spears ha avuto con l’ex marito Kevin Federline. I due ragazzi, Sean Preston, 17 anni, e Jayden James, 16 anni, non avrebbero voluto nemmeno partecipare al matrimonio della mamma proprio per via delle foto di nudo che la star aveva già postato su Instagram in passato. “Mi sono dovuto scusare con i miei figli per le conseguenze che certe foto potrebbero avere su di loro e sulle loro vite. Cerco di spiegare che forse è solo un altro modo con cui la loro mamma cerca di esprimersi. Ma ciò non toglie il fatto che lei continui a pubblicare quegli scatti. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo”, le parole di Federline al Mail Online.

