Presto sposi. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbero in procinto di convolare a nozze, almeno secondo Chi. I paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno immortalato la coppia in un ristorante romano insieme ai genitori di lui. L’occasione della cena? Il compleanno dell’attore che ha compiuto 38 anni. Sorrisi e baci, la coppia non si è curata minimamente della presenza dei fotografi. Sembra che il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato la scorsa estate ma che sia stato posticipato per via degli impegni di lui. Sceglieranno uno sposalizio invernale o aspetteranno la bella stagione?