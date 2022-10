La cagnolina più vecchia del mondo, una fox terrier toy di nome Pebbles, è morta a cinque mesi dal suo ventitreesimo compleanno. “Era una compagna di vita, è stato un onore averla come animale domestico. Ci mancherà profondamente”, hanno scritto Bobby e Julie Gregory, i suoi padroni, su Instagram. Nata il 28 marzo del 2000 a Long Island, Pebbles era stata inserita nel libro del Guinness dei Primati a maggio. Ha avuto 32 cuccioli con il suo compagno Rocky, che è morto nel 2016. Non è chiaro quale sia il segreto della sua longevità, per i padroni “l’amore e le attenzioni”, ma sul libro dei guinness si legge che dieci anni fa il suo veterinario ha cominciato a darle da mangiare solo cibo per gatti, più ricco di proteine rispetto a quello per cani.

