Dopo l’annuncio fatto il mese scorso, Justin Bieber ha deciso di posticipare il suo tour e non di prendersi semplicemente una pausa. Il cantante aveva scritto di essere stato “sopraffatto dalla stanchezza”: “Mi rendo conto che ho bisogno di fare il mio la salute la priorità in questo momento. Quindi mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare”, le sue parole. Ora l’annuncio: il Justice World Tour ricomincerà nel 2013. Tutte le date previste sono quindi da riprogrammare, comprese le due bolognesi del 27 e del 28 gennaio.