“Quest’anno avremo il pubblico, stiamo ricominciando. Ballerina per una notte che aprirà le danze sarà Carlotta Mantovan, vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi, grandissimo protagonista della prima edizione”, così Milly Carlucci racconta qualche dettaglio della prima puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda sabato 8 ottobre su RaiUno. La conduttrice si prepara ad affrontare una nuova stagione ballereccia che si annuncia ricca: la presenza di Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti con Selvaggia Lucarelli, con la quale è fidanzato, in giuria, regalerà momenti imperdibili. Noi di FQMagazine siamo pronti a scommetterci. Attesi scontri verbali tra la giuria ed Enrico Montesano, finito più volte nella polemica per le sue posizioni no vax. Volete un riepilogo sui ballerini? Eccolo: Rosanna Banfi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko (“record di corteggiamento per averlo”, dice Carlucci, “ci provo dalla prima edizione”) Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Ema Stokholma. Iva Zanicchi.