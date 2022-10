“I reality? Me li hanno proposti tutti. Non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie“. A dirlo è Natalia Estrada, l’ex showgirl star degli anni ’90 e 2000, che in una lunga intervista al settimanale Oggi ha raccontato la sua nuova vita lontana dal piccolo schermo, spiegando i motivi che l’hanno spinta a questo cambiamento radicale dopo il grande successo. “So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”, ha confidato l’ex attrice spagnola, oggi 50enne. E proprio per i suoi 50 anni ha deciso di festeggiare nella natura, “in Colorado, con una torta a tema equino e una grande grigliata”. Insieme al compagno Andrea Mischianti gestisce un ranch nelle campagne vicino Forlì e si gode la famiglia, in particolare i nipotini, figli di Natalia, la figlia avuta dall’ex marito Giorgio Mastrota: “Nonna è solo un nome, come 50 è solo un numero. I bambini hanno già un pony, vengono con me a cavalcare. Sono la ‘nonna dei cavalli’”.