La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non voler finire. Gli esperti di gossip parlano di un nuovo scandalo scoppiato tra i due, nonostante il calciatore abbia cercato in tutti i modi di riconquistare la sua ex moglie. L’ultimo tentativo in ordine temporale è l’incontro avvenuto in gran segreto in Argentina nei giorni scorsi. Mettendo da parte i suoi impegni sportivi, dopo esser sparito dalla lista dei convocati del Galatasaray, il calciatore è volato nel Sud America per incontrare l’ex moglie. La sorpresa, a quanto pare, non è andata a buon fine, nonostante il calciatore sia apparso felice su Instagram al suo ritorno in Turchia. Il giornalista Guido Zaffora, nel corso di una trasmissione televisiva, ha rivelato: “Wanda non sapeva che Icardi sarebbe venuto in Argentina, questo mi è stato confermato dall’interno. Wanda è rimasta sorpresa da Icardi. Sabato mattina presto c’è stato un dialogo”. Poi ha aggiunto alle telecamere: “Wanda ha cercato di convincere Icardi che non era né il posto né il momento ed era mattina presto. Allora Wanda ha deciso di andare a casa sua a Santa Barbara. Gli ha detto ‘resta qui al castello Libertador e io vado’”.

Naturalmente è una delle versioni che, in queste ore, si sono diffuse sulla coppia. Altre fonti rivelano che tra i due si sarebbe consumato un altro scandalo per le urla del calciatore. Infatti, non sembrerebbe disposto a procedere al divorzio e questo pare stia facendo preoccupare la Nara. Quasi tutti i giorni Icardi condivide sui social messaggi romantici per la moglie nella speranza di poterla riconquistare, ma l’ex moglie sembra già indirizzata altrove. L’unica cosa certa, in questo momento, è il suo trasferimento in Argentina. Infatti, dopo aver annunciato sui social la fine della sua storia, è impegnata nella registrazione come giurata nella versione spagnola de “Il Cantante Mascherato”. Proprio qui, pare avrebbe conosciuto e iniziato la presunta liaison con il rapper L-Gante.