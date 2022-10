“È una cosa che desideravo da molto tempo: sarò mamma”. E non di uno, ma di due. Non posso crederci”. Così Hilary Swank a Good Morning America ha dato, raggiante, la notizia della sua gravidanza. L’attrice due volte premio Oscar, 48 anni, è sposata dal 2018 con Philip Schneider, imprenditore. Swank ritrova la gioia dopo la perdita del papà a gennaio 2022: dal 2014 Stephen Michael Swank aveva subito un trapianto di polmone e l’attrice aveva deciso di lasciare i suoi impegni cinematografici per stargli vicino. Ora la notizia dei due gemellini in arrivo: “È una tale benedizione. È un vero miracolo. È incredibile”, ha detto Swank mostrando la gioia della condivisione di questa importante notizia.

