Un’altra bella fiaba si infrange. Fra Tom Brady e Gisele Bündchen è finita. Il campione di football americano e la top model si sono rivolti agli avvocati divorzisti per trovare un accordo sulla divisione del loro patrimonio milionario. Il matrimonio, fra i successi di lui sul campo e quelli di lei prima sulle passerelle e poi come volto di brand della moda, durava da 13 anni. Ma gli ultimi mesi sono trascorsi da separati in casa. La notizia della rottura definitiva fra i due è stata pubblicata da Page Six, la rubrica del New York Post. E sta già facendo il giro del mondo. I motivi che hanno portato alla comune decisione? La Bündchen desiderava che il campione passasse più tempo in famiglia; dal canto suo Brady, che aveva annunciato la decisione di ritirarsi dallo sport, era invece tornato sui suoi passi. Ha continuato a giocare nella National Football League. Page Six racconta di una violenta discussione fra i due, forse proprio per questi motivi. La modella al termine della lite se ne è andata via di casa. A Tampa, in Florida dove vivevano. Poi ha fatto retromarcia, come segno di apertura alla riconciliazione col marito. Ma niente da fare: il matrimonio ormai è stato giudicato da entrambi irrecuperabile.

L’annuncio ufficiale di separazione non è ancora arrivato ma la coppia potrebbe uscire allo scoperto nei prossimi giorni. Brady, 45 anni, e Bündchen, 42, hanno due figli: Benjamin, 12 anni, e Vivian, di 9. Il fuoriclasse ha anche un altro figlio, Jack, 15, avuto dalla relazionecon Bridget Moynahan. Gisele e Tom secondo alcune fonti avrebbero già trovato un accordo almeno sull’affidamento congiunto dei figli. Ma le questioni economiche saranno impegnative da decidere per i legali. Secondo Forbes, Brady, sette volte campione del Super Bowl, è tra gli atleti più pagati negli Usa.

Non ci sarà ritorno su questa separazione, hanno confermato fonti vicine alla coppia. Lo scontento di entrambi si faceva già sentire dal 2017.

“Anche se è la sua vita – ha dichiarato la modella in un’intervista a Elle – ha un impatto sul resto della famiglia. Ed è giusto chiedergli di trovare un equilibrio fra rischio e ricompensa, fra altruismo ed egoismo, quando decide di continuare a giocare in un momento in cui non ha bisogno di soldi, trofei o riconoscimenti”. La Bündchen era anche preoccupata del rischio salute corso del marito, che gioca con atleti che hanno la metà dei suoi anni. E Brady? Anche il campione era stufo di vivere così e se ne lamentava. Ma non ha avuto la forza di ritirarsi. Eppure ha rivelato nel podcast di Jim Gray, Let’s go: “Da agosto a gennaio non ho una vita. Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo”. Evidentemente, però, le aspirazioni della coppia non sono coincise. Ma quel bacio della vittoria davanti al pubblico fra Gisele e Tom al Super Bowl 2017 allo stadio di Houston rimane nella storia dello sport.