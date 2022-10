“È con una combinazione di orgoglio e tristezza che oggi vi annuncio che per i prossimi mesi farò un passo indietro rispetto ad alcune delle mie attività concertistiche, in particolare agli impegni di direzione. Ora devo concentrarmi il più possibile sul mio benessere fisico”. Parole di Daniel Barenboim che su Twitter ha annunciato il ritiro, almeno momentaneo, dalla scena musicale: “La mia salute è peggiorata negli ultimi mesi e mi è stata diagnosticata una grave malattia neurologica“, ha scritto ancora il pianista e direttore d’orchestra. “La musica è sempre stata e continua ad essere una parte essenziale e duratura della mia vita. Ho vissuto tutta la mia vita dentro e attraverso la musica, e continuerò a farlo finché la mia salute me lo permetterà. Guardando avanti e indietro, non sono solo contento, ma profondamente soddisfatto”. Il tweet del musicista arriva il 4 ottobre, proprio quando gli è stato consegnato un premio alla carriera nella serata dei Classic Music Awards della Gramophone. Quasi 80 anni, cittadinanza spagnola, israeliana e palestinese, Barenboim dal 1992 è direttore musicale dell’Opera di Stato di Berlino. Ha ricoperto tale ruolo anche al Teatro alla Scala di Milano dal 2011 al 2015.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

