Attrici e cantanti francesi che si tagliano i capelli sulle note della versione in persiano di Bella Ciao: questo l’omaggio di diverse celebrità d’Oltralpe, come Juliette Binoche, Marion Cotillard e Isabelle Huppert, alla lotta delle donne iraniane. “For freedom” dice nel video la Binoche tagliandosi una ciocca di capelli di fronte all’obiettivo. Seguono decine di altre attrici che vogliono unirsi alla lotta delle donne iraniane mobilitandosi per la morte di Mahsa Amini e la repressione. Ci sono fra le altre Muriel Robin, Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg, Berenice Bejo e Julie Gayet.