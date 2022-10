“Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba“, con queste parole Cristiana Capotondi annuncia all’agenzia Ansa la fine della relazione con Pezzi e svela di essere diventata mamma di una bimba avuta da un altro uomo. L’attrice “con immensa gioia comunica la nascita di sua figlia Anna venerdì 16 settembre” e parla di “infinita gratitudine verso l’ex compagno, Andrea Pezzi” a cui era legata dal 2006. “La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, aggiunge Capotondi nota al pubblico per i suoi numerosi impegni in serie tv e film. Lo scorso luglio il settimanale “Diva e Donna” aveva lanciato l’indiscrezione della prima gravidanza dell’attrice de “Le Fate Ignoranti”. Sulla copertina del settimanale si leggeva: “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni”, notizia che non era stata confermata e nemmeno smentita dalla coppia. “Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo”, ha concluso Capotondi.

“Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ’21, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite”, il commento di Andrea Pezzi: “Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”, conclude l’ex conduttore ora impegnato come imprenditore.

Una relazione nata quindici anni fa, agli inizi Cristiana e Andrea avevano deciso di vivere un periodo di castità: “Durante una cena, Cristiana rimase male perché una ragazza più grande l’aveva messa dialetticamente in crisi. E allora le spiegai che non era fortunatamente bella come lei e aveva dovuto farsene una ragione, sviluppando una certa dialettica”, spiegò Pezzi. Così Capotondi prese una decisone quasi drastica: “Lei è andata talmente in crisi che ha deciso di provare con me se riusciva ad avere un primato di relazione, ovvero rimanere casta per pochi mesi. A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa”.

“Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?“, aveva dichiarato qualche anno fa l’attrice al settimanale F: “La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi”.