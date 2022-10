Il 18 gennaio scorso Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi all’agenzia Ansa avevano annunciato la fine del loro amore: ‘”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Nove mesi dopo la coppia sembra vicina al ritorno di fiamma.

Dopo la rottura la conduttrice svizzera aveva iniziato una relazione con il medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, l’imprenditore non si era mai mostrato in pubblico con nessuna, anche se si era parlato di una vicinanza con Naomi, nipote della stilista Elisabetta Franchi. Dopo le voci delle scorse settimane il settimanale “Chi” annuncia il ritorno di fiamma pubblicando le immagini di Tommaso che entra a casa di Michelle, mamma delle sue due figlie Celeste e Sole, per uscirne solo il giorno dopo. I paparazzi immortalano il suo ingresso in casa, dopo aver scambiato due battute con un fattorino di Glovo, e varca lo stesso ingresso la mattina successiva.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini racconta le tappe di riavvicinamento. Michelle tra le braccia di Angiolini: un duro colpo difficile da digerire per Trussardi. “È stato questo il motivo che lo ha tenuto per un lungo periodo alla larga dalla ex moglie, anche quando lei, accortasi che l’infatuazione verso Angiolini stava sbiadendo, era ritornata a casa, alla ricerca di una nuova felicità con Tomaso. Ma quel muro che lui aveva eretto era difficile da abbattere: a Trussardi quella love story non era proprio andata giù”, scrive il settimanale “Chi”.

Sarebbero migliorati anche i rapporti, inizialmente non idilliaci, con Aurora, figlia di Michelle e Eros Ramazzotti, si erano allontanati e il loro rapporto si era ridotto al semplice “ciao”. Oggi, complice anche la gravidanza della figlia della conduttrice, sarebbe tornato il sereno tra Aurora e il patrigno. Con Hunziker che ha da tempo ritrovato grande serenità anche con l’ex marito Ramazzotti.