Arrestati per aver “deturpato con graffiti” due vagoni della metropolitana. È successo a quattro writer italiani in India, nella città di Ahmedabad. Il fermo è avvenuto dopo che sono stati visionati i filmati di alcune telecamere a circuito chiuso, come riportano alcuni media locali tra cui l’Indian Express. Gli artisti avrebbero dipinto il treno nella giornata di venerdì, proprio quando il premier indiano Narendra Modi ha inaugurato una nuova linea della metropolitana.

La polizia ha quantificato il danno in “circa 50.000 rupie alla proprietà pubblica”, il corrispondente di 625 euro. Nell’appartamento degli italiani sono state trovate diverse bombolette spray con le quali, sostengono le forze dell’ordine, sono stati fatti i tag per cui sono stati arrestati i quattro italiani. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi sono entrati nel deposito della metropolitana di Apparel Park nella notte, tra le 2.30 e le 2.50: “Tata” è la scritta che hanno disegnato sui vagoni e “Tas” quella sui pali della luce, che significa “tagliatelle alla salsa”. Le persone arrestate hanno tutte tra i 2o e i 30 anni e sono abruzzesi: si tratta di Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Danieli Stranieri e Paolo Capecci.