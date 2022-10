Un ottantenne è morto ad Alessandria a causa della meningite da Listeria monocytogenes. L’uomo aveva mangiato un wurstel crudo ed è deceduto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, secondo quanto riporta Repubblica. Stando alla ricostruzione, l’anziano è stato trasportato in pronto soccorso lo scorso 25 settembre: aveva acquistato i wurstel in una grande catena alimentare che ha tra i fornitori anche l’azienda Agricola Tre Valli che ha messo in commercio i prodotti rimasti infettati. Il ministero della Salute ha già disposto il ritiro dal commercio i lotti risultati positivi (1785417 e 01810919), oltre a tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022.

Le indagini devono ora accertare la presenza del virus nel wurstel e, in caso di presenza, se questo appartenga al ceppo St 155 che è costato la vita ad altre tre persone tra dicembre 2021 e giugno 2022. Continuano anche le ricerche di eventuali altri prodotti alimentari che potrebbero essere stati infettati. Il ministero della Salute ha dichiarato che è stata “rilevata una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla Agricola Tre Valli. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”.