Dopo la turbolenta puntata andata in onda lunedì 3 ottobre su Canale 5, definita dallo stesso conduttore Alfonso Signorini come un'”orrenda pagina televisiva“, non si placa il dibattito sul caso Marco Bellavia. Sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip. E così, ecco che, oltre ad Antonino Spinalbese, anche Antonella Fiordelisi ne ha parlato. Lo ha fatto con Edoardo Donnamaria, esprimendo tutte le sue preoccupazioni per lo stato di salute di Marco Bellavia: “Secondo te ci diranno dove sta se glielo chiediamo? È successo qualcosa fidati, è successo qualcosa di grosso a lui“, ha chiesto al compagno d’avventura con cui è in corso un potenziale flirt.

D’altra parte, Antonella Fiordelisi è stata una delle poche inquiline che ha mostrato comprensione e solidarietà nei confronti di Bellavia, scagliandosi in diretta contro Gegia: “È da giorni che cerco di farle capire che sbaglia – ha spiegato ad Alfonso Signorini –. A una persona che non sta bene gli dici ‘Non stai bene, esci da questa casa!’?”. Per poi aggiungere: “Vuoi fare la comica, parlare del tuo amore platonico ma tu sei una persona insensibile! Te lo dico da giorni e non ci arrivi! O sei insensibile o sei senza cervello!”.