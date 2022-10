“La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso est”, ha affermato in una nota il Capo di stato maggiore congiunto della Corea del Sud, senza fornire ulteriori dettagli. Anche la guardia costiera giapponese ha confermato il lancio di un sospetto missile balistico nordcoreano, avvertendo le navi di essere vigili. Quest’anno la Corea del Nord, dotata di armi nucleari, ha effettuato molti test sulle armi, incluso il lancio di missili balistici a corto raggio quattro volte la scorsa settimana. L’intenso periodo di test sulle armi di Pyongyang arriva mentre Seul, Tokyo e Washington intensificano le esercitazioni militari congiunte per contrastare le crescenti minacce dal Nord. Alla notizia del lancio, in Giappone e in particolare nella prefettura settentrionale di Aomori sono suonate le sirene di allarme accompagnate dall’avviso “lancio di missili”.