Shakira e Gerard Piqué di nuovo insieme per amore di Milan. L’occasione del riavvicinamento è stata la partita di baseball del primogenito che, finalmente, ha potuto rivedere insieme i genitori dopo la separazione. La popstar e il calciatore si erano detti addio in seguito alla scoperta della cantante di alcuni tradimenti da parte di lui, che in quel momento frequentava segretamente Clara Chia Marti, ora diventata la sua fidanzata ufficiale. L’amore per i figli ha fatto mettere da parte l’orgoglio e la rabbia e li ha fatti unire, facendo sperare i fan in un futuro più tranquillo e sereno. Secondo alcuni presenti, però, Shakira e Piqué non si sarebbero mai scambiati né uno sguardo né tantomeno una parola. Tra i due, è la cantante di origine colombiana a soffrire di più. “Sto cercando di elaborare ciò che è successo”, ha riferito a Elle Us. “È stata dura non solo per me ma anche per i miei ragazzi”. Oltre a Milan, primogenito nato nel 2013, la coppia ha anche Sasha, nato due anni dopo nel 2015. “Sento che in questo momento della mia vita, che è probabilmente una delle ore più difficili e buie della mia vita, la musica ha portato la luce” ha sempre confidato a Elle US Shakira, oggi in vetta alle classifiche insieme ai Black Eyed Peas e David Guetta con il brano “Don’t you worry”. Shakira non ha a che fare solo con problemi sentimentali: è accusata di aver evaso il fisco e ora la procura chiede formalmente una pena complessiva di otto anni e due mesi di prigione, così come una multa di circa 23,8 milioni di euro.