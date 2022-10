“Mi piacerebbe anche adottare un bambino, pure da sola“. In collegamento dallo studio di Amici Arisa parla del desiderio di maternità a Verissimo nella puntata in onda domenica 2 ottobre su Canale 5. La cantante aveva già dichiarato di recente di non escludere l’idea di un figlio senza avere un compagno al proprio fianco. Ecco perché Silvia Toffanin le chiede se sia ancora della stessa idea. L’artista conferma di avere un grande istinto materno che viene fuori anche nel rapporto con gli uomini, ma non solo: “Ce l’ho con i ragazzi di Amici, con le mie amiche, sono molto protettiva, ci tengo, sono una persona amorevole” spiega. E a proposito di amore Arisa fa un bilancio dei propri trascorsi sentimentali: “Ho sofferto tanto, però ho amato veramente forse una volta sola. E ti rendi conto che in realtà l’amore non è una cosa che finisce, si trasforma, e l’amore più grande non è quello che aderisce alla nostra idea, nel senso che è senza confini, senza possesso. È quasi una cosa che assomiglia di più all’amore tra fratelli, è così per me adesso”. Ancora, la cantante de La notte e Sincerità aggiunge alla propria definizione della parola “amore” un particolare non da poco: “Quando sei veramente felice per una persona e sai che il motivo della sua felicità non sei tu e sei felice lo stesso”. Oggi l’artista, tornata a ricoprire il ruolo di docente di canto ad Amici, conferma di essere single e di aver avuto in passato anche amori sbagliati. Chissà che non si riferisca a Vito Coppola, con cui ha avuto una relazione nei mesi scorsi. A proposito della storia con il danzatore conosciuto a Ballando con le stelle Arisa aveva affermato: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Allo stesso tempo, però, la cantante ha avuto la fortuna di incontrare persone che non esita a definire “speciali”. E anche quando la strada percorsa insieme non è chissà quanto lunga, non c’è motivo per non ritenere preziosi tali rapporti. L’importanza di una storia, infatti, non dipende da quanto è durata, ma da come ci ha cambiato e che cosa ci ha lasciato dentro. La pensa in questo modo anche la stessa Arisa, che a Silvia Toffanin confessa: “L’amore è così, non è una cosa che deve per forza durare per sempre, gli effetti di un amore vero però ti durano per sempre. L’amore vero è una sorta di magia che ti cambia e in un certo senso rimane con te”.